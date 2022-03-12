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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'nin yıldızına dünya devi talip!
Spor
12.03.2022, 09:47
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Vitor Pereira yönetiminde bu sezon istenilen performansı gösteremedikten sonra Portekizli teknik adama veda eden sarı-lacivertlilerde göreve sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirildi.
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#göçmen poliitkası
#temizlik
#gen
#Cedi Osman
#stüdyo
#yargı sstem
#Afet
#UEFA Avrupa Ligi
#kantin
#Emilio Delgado
#Erman Toroğlu
#emniyet
#Nazilli
#Çaycuma
#Çin
#Trabzonspor
#CAATSA
#Ağrı
#Elmas
#Christian Berger
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