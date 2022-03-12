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Fenerbahçe'nin yıldızına dünya devi talip!

Spor 12.03.2022, 09:47
Fenerbahçe'nin yıldızına dünya devi talip!
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Vitor Pereira yönetiminde bu sezon istenilen performansı gösteremedikten sonra Portekizli teknik adama veda eden sarı-lacivertlilerde göreve sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirildi.