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Röportaj
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Süper Lig'den!
Spor
07.02.2022, 12:03
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Fenerbahçe'de kötü gidiş sürüyor. Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de Başakşehir'e mağlup olan sarı lacivertliler, adeta lige havlu attı..
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#kurum
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#malikane
#kriter dergi
#Ruhsat
#Tel Abyad
#Andora
#Mehmetçik
#Omega
#kapalıçarşı
#Oya
#Bentaleb
#eski
#Albert Bourla
#Bor
#Muhammed Salah
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