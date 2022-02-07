banner38

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Süper Lig'den!

Spor 07.02.2022, 12:03
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Süper Lig'den!
1/11

Fenerbahçe'de kötü gidiş sürüyor. Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de Başakşehir'e mağlup olan sarı lacivertliler, adeta lige havlu attı..