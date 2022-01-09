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Fenerbahçe'nin yeni hocası golcüyle birlikte geliyor!

Spor 09.01.2022, 14:11
Fenerbahçe'nin yeni hocası golcüyle birlikte geliyor!
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Fenerbahçe'de hoca arayışları tüm hızıyla sürerken, ismi ön plana çıkan Teknik Direktör Engin Fırat, sarı-lacivertli takımın başına geçmesi durumunda Kenyalı golcü Michael Olunga'yı da yanında getirecek.