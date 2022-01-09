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Röportaj
Fenerbahçe'nin yeni hocası golcüyle birlikte geliyor!
Spor
09.01.2022, 14:11
1/7
Fenerbahçe'de hoca arayışları tüm hızıyla sürerken, ismi ön plana çıkan Teknik Direktör Engin Fırat, sarı-lacivertli takımın başına geçmesi durumunda Kenyalı golcü Michael Olunga'yı da yanında getirecek.
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#Kagawa
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#Sağlık Bakanı
#Derbi Tahmini
#GS
#suç duyurusu
#Atak
#eren bülbül
#Yemen
#Fatih
#Hepatit B
#edirme
#helikopter
#kastamonu
#Mattia Binotto
#enerji verimliliği
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