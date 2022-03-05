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Fenerbahçe'nin ilk transferini Kim Min Jae yaptı! Takıma katıldı

Spor 05.03.2022, 14:49
Fenerbahçe'nin ilk transferini Kim Min Jae yaptı! Takıma katıldı
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Genç yıldızları bir bir kadrosuna katan Fenerbahçe’de Güney Kore’den sürpriz bir hamle geldi.