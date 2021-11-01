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Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...

Spor 01.11.2021, 10:39
Fenerbahçe'nin başına Shevchenko! Pereira gönderilirse...
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Ekim ayındaki milli araya lider giren Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı. Milli ara dönüşü Kasımpaşa'yı yendikten sonra üst üste Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, bir anda liderin 8 puan gerisine düştü.