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Fenerbahçe ile görüştü mü? Şenol Güneş konuştu...

Spor 09.11.2021, 16:11
Fenerbahçe ile görüştü mü? Şenol Güneş konuştu...
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Adı İstanbul ekipleriyle sıkça anılan fakat sessizliğini koruyan Şenol Güneş'ten özel açıklamalar geldi.