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Fenerbahçe için adı geçiyordu: Kovuldu

Spor 01.11.2021, 18:14
Fenerbahçe için adı geçiyordu: Kovuldu
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Sezon başlamadan önce Fenerbahçe'yle adı anılan Nuno Espirito Santo, Tottenham'dan kovuldu.