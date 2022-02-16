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Fenerbahçe genç yıldızla anlaşma sağladı! 5 yıllık imza...

Spor 16.02.2022, 09:52
Fenerbahçe genç yıldızla anlaşma sağladı! 5 yıllık imza...
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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bekleneni veremeyen Fenerbahçe gelecek sezon adına çalışmalarını sürdürüyor.