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Fenerbahçe genç yeteneğe imzayı attırdı

Spor 23.10.2021, 22:37
Fenerbahçe genç yeteneğe imzayı attırdı
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Fenerbahçe, 18 yaşındaki Ruhan Arda Aksoy ile profesyonel sözleşme imzaladı.