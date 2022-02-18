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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe, Fransız golcü için transfer çalışmalarına başladı!
Spor
18.02.2022, 13:25
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Türkiye'de ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna takviye yapmayan Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalarına başladı.
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#Dolar
#soğuk
#SMA
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#denetim
#Howard Hesseman
#uyamama
#Avlu izle
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#Safari
#Kalp krizi
#sayaç
#açık
#vuruldu
#İdam
#İstifa
#etnospor
#üs
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