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Fenerbahçe, Fransız golcü için transfer çalışmalarına başladı!

Spor 18.02.2022, 13:25
Fenerbahçe, Fransız golcü için transfer çalışmalarına başladı!
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Türkiye'de ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna takviye yapmayan Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalarına başladı.