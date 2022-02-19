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Fenerbahçe dökülüyor! Tüm kulvarlarda havlu atıyor

Spor 19.02.2022, 13:55
Fenerbahçe dökülüyor! Tüm kulvarlarda havlu atıyor
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Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatına dur diyemeyen Fenerbahçe, tüm kulvarlarda başarısız.