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Fenerbahçe dev zirve! Yeni sözleşme...

Spor 27.10.2022, 16:19
Fenerbahçe dev zirve! Yeni sözleşme...
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Başkan Ali Koç, Jorge Jesus’a, “2024 yılına kadar bizimle kal” teklifini yaptı.