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Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike! Galatasaray'da Kerem dayanamadı

Spor 04.04.2022, 12:15
Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike! Galatasaray'da Kerem dayanamadı
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Sarı-kırmızılı oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.