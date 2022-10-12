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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Jorge Jesus çok istemişti....

Spor 12.10.2022, 13:34
Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Jorge Jesus çok istemişti....
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Süper Lig ve Avrupa'ya iddialı bir giriş yapan sarı-lacivertliler bu sezon gol yollarında oldukça etkili.