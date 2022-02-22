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Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi!

Spor 22.02.2022, 16:14
Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi!
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Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona dikti. Sarı lacivertliler takıma bir sağ bek takviyesi yapmak isterken gündeme gelen isim Mert Müldür oldu.