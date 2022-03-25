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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Ozan Tufan için yeni karar!
Spor
25.03.2022, 15:14
1/7
Süper Lig'de Kayseri maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bıraktı.
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#Akın Akınözü
#abd
#mhp
#Piyasa
#Çin
#İbrahim Kalın
#Başkan
#İskelet
#Trabzonspor
#Ataşehir
#HDP
#kargo gemiis
#Ankaragücü Göztepe şifresiz izle
#genk
#etiket
#Mustafa Kemal
#sivas
#Madalya
#nasa
#Fahrettin Koca
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