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Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Ozan Tufan için yeni karar!

Spor 25.03.2022, 15:14
Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Ozan Tufan için yeni karar!
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Süper Lig'de Kayseri maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bıraktı.