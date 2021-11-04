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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'den Jean-Phillipe Gbamin harekatı
Spor
04.11.2021, 19:39
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Süper Lig'de ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de yeni hedef Everton'ın 25 milyon euroya transfer ettiği Jean-Phillipe Gbamin.
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#vefat
#koronavirüs
#trump
#abd
#İsrail
#ak parti
#Kovid-19
#Dolar
#mhp
#meyve
#chp
#Vedat Muriqi
#Rıdvan Dilmen
#barış pınarı harekatı
#libya
#deprem
#Trabzonspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#TBMM
#GS
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