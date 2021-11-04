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Fenerbahçe'den Jean-Phillipe Gbamin harekatı

Spor 04.11.2021, 19:39
Fenerbahçe'den Jean-Phillipe Gbamin harekatı
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Süper Lig'de ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de yeni hedef Everton'ın 25 milyon euroya transfer ettiği Jean-Phillipe Gbamin.