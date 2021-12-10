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Fenerbahçe'den Henry Onyekuru harekatı!

Spor 10.12.2021, 19:08
Fenerbahçe'den Henry Onyekuru harekatı!
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Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılma kararı alan Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı lacivertliler, devre arasında yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak istiyor.