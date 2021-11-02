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Fenerbahçe'den golcü bombası! Hareket başladı

Spor 02.11.2021, 12:26
Fenerbahçe'den golcü bombası! Hareket başladı
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Sezon başında Merhim Berisha ve Diego Rossi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, iki isimden de gol yollarında istediğini alamamıştı.