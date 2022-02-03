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Fenerbahçe'den golcü bombası! Görüşmeler hız kazandı

Spor 03.02.2022, 12:19
Fenerbahçe'den golcü bombası! Görüşmeler hız kazandı
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Fenerbahçe'de kötü gidişat sonrası takımın başına sezon sonuna kadar getirilen İsmail Kartal, çıktığı ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmedi..