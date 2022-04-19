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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım!

Spor 19.04.2022, 13:27
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım!
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Süper Lig'de yakaladığı çıkışla Şampiyonlar Ligi vizesi almayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.