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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım!
Spor
19.04.2022, 13:27
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Süper Lig'de yakaladığı çıkışla Şampiyonlar Ligi vizesi almayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.
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#Bakan Hulusi Akar
#Cemil Meriç
#İrfan Can Kahveci
#vefat
#PFDK
#TBMM
#Dolar
#ramazan kumanyası
#minmibüs ile tır çarpıştı
#kargo
#saadet partisi
#Portekiz
#esnaf
#marmara
#Gökova Körfezi
#ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi
#dere yatağı
#HSK
#Doğu Akdeniz
#f-15
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