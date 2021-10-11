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Fenerbahçe'den flaş karar! Ara transferde...

Spor 11.10.2021, 11:19
Fenerbahçe'den flaş karar! Ara transferde...
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Fenerbahçe'de transfer stratejisinde değişikliğe gidilmiş, genç oyuncuları ucuza alıp bonservis bedeli kazanılarak satma sistemine geçilmişti