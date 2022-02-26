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Fenerbahçe'den flaş Arda Güler kararı!

Spor 26.02.2022, 13:24
Fenerbahçe'den flaş Arda Güler kararı!
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Lig, kupa ve Avrupa’da havlu atan Fenerbahçe’de artık gözler genç yıldızlara çevriliyor.