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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'den flaş Arda Güler kararı!
Spor
26.02.2022, 13:24
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Lig, kupa ve Avrupa’da havlu atan Fenerbahçe’de artık gözler genç yıldızlara çevriliyor.
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#kurul
#MHK
#Cerrah
#Hayko Cepkin
#abd
#namaz
#heyelan
#yunus can
#Nimet Abla
#Yaren Kepez
#Gebze Center
#Luka Modric
#Kagawa
#burak kut
#GZT
#cumhur
#Karadeniz Holding
#reznikov
#Tozkoparan İskender
#Sancak
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