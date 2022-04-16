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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'den dev transfer planı! 4 yerli isme karşı, 1 yabancı
Spor
16.04.2022, 12:13
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Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon futbol yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi.
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#vefat
#Hercai
#Teknik Direktör
#peron
#Bingöl Devlet Hastanesi
#UEFA Avrupa Ligi
#İsrail
#TBMM
#HSK
#Bursaspor
#imaj
#UEFA Konferans Ligi
#kandilli
#fetö
#Giresunspor
#Doğu Akdeniz
#Arif Şentürk
#Evlilik
#Mersin
#Güreş
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