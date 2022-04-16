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Fenerbahçe'den dev transfer planı! 4 yerli isme karşı, 1 yabancı

Spor 16.04.2022, 12:13
Fenerbahçe'den dev transfer planı! 4 yerli isme karşı, 1 yabancı
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Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon futbol yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi.