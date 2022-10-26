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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'de yıldız isme çifte talip!
Spor
26.10.2022, 10:40
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Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın istediği doğrultusunda kadroya katılan Diego Rossi'ye çifte talip çıktı.
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#esed
#İlker Aksum
#ismek
#başkanlık
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#vefat
#Valencia
#İbrahim Tatlıses
#prim
#iy parti
#CAN
#PKKHPG
#yekta saraç
#Prof. Dr. Yalçın Kaya
#ılısu prof. dr. veysel eroğlu barajı
#BBP
#Emre Kural
#Selen Seyven kimdir
#Ünal Dinar
#Emre Mor
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