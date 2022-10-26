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Fenerbahçe'de yıldız isme çifte talip!

Spor 26.10.2022, 10:40
Fenerbahçe'de yıldız isme çifte talip!
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Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın istediği doğrultusunda kadroya katılan Diego Rossi'ye çifte talip çıktı.