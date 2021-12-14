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Fenerbahçe'de Vitor Pereira yolun sonuna geldi!

Spor 14.12.2021, 09:53
Fenerbahçe'de Vitor Pereira yolun sonuna geldi!
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“Daha çok maç var, Trabzonspor da kaybedecek” dedi, öyle de oldu. Ancak Vitor Pereira, Gaziantep deplasmanından da mağlubiyetle ayrıldı.