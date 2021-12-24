Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası beklemeye geçildi! Adaylarda son durum belli oldu

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Spor Toto Süper Lig'de liderle arasındaki puan farkının açılması ve UEFA Avrupa Ligi'nde de grubun üçüncü tamamlanması, Fenerbahçe'de idarecileri teknik direktör değişikliğine itti. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira ile yollar ayrılırken, gözler sıradaki teknik adamın kim olacağına çevrildi.Spor Toto Süper Lig'de liderle arasındaki puan farkının açılması ve UEFA Avrupa Ligi'nde de grubun üçüncü tamamlanması, Fenerbahçe'de idarecileri teknik direktör değişikliğine itti. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira ile yollar ayrılırken, gözler sıradaki teknik adamın kim olacağına çevrildi.