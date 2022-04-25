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Fenerbahçe'de ters köşe! Löw derken sürpriz isimle görüşmeler başladı

Spor 25.04.2022, 11:05
Fenerbahçe'de ters köşe! Löw derken sürpriz isimle görüşmeler başladı
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Başkan Ali Koç önderliğinde yeni sezon için teknik direktör çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim ön plana çıkmaya başladı.