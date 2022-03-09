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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi!

Spor 09.03.2022, 11:21
Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi!
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Elindeki genç oyuncular Attila Szalai, Kim Min-Jae gibi yıldızları sezon sonunda dev rakamlara satmaya hazırlanan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.