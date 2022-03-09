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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi!
Spor
09.03.2022, 11:21
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Elindeki genç oyuncular Attila Szalai, Kim Min-Jae gibi yıldızları sezon sonunda dev rakamlara satmaya hazırlanan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
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#Recep tayyip erdoğan
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#Kuş gribi
#Rıdvan Dilmen
#ayhan kaplan
#Komana Antik Kenti
#erişim engeli
#Evrim Atış
#İbadi
#Erbaa
#iş
#kurucu
#Ukrayna
#Amasya
#Avlu 28 bölüm izle
#saadet partisi
#ticaret
#rusya
#Donald Trump
#fabrika sabhipleri
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