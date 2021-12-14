Fenerbahçe'de ocak ayı operasyonu! Sol kanata o isim geliyor....

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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde sergilenen futbol zaman zaman beğenilse bile bitiricilik konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle gol yollarında sonuca gidemedi. Ayrıca kanat beklerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, özellikle sol taraf için arayışa girdi. Bu doğrultuda Pereira'nın River Plate'de forma giyen bir yıldız ismin adını verdi. İşte detaylar....