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Fenerbahçe'de Mesut Özil kararı! İsmail Kartal'ın planı belli oldu

Spor 19.03.2022, 10:29
Fenerbahçe'de Mesut Özil kararı! İsmail Kartal'ın planı belli oldu
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Süper Lig'de son 5 maçta 13 puan toplayan ve lig ikinciliği için kritik Konyaspor mücadelesine hazırlanan Fenerbahçe'de Mesut Özil'e planı ortaya çıktı.