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Röportaj
Fenerbahçe'de Mesut Özil kararı! İsmail Kartal'ın planı belli oldu
Spor
19.03.2022, 10:29
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Süper Lig'de son 5 maçta 13 puan toplayan ve lig ikinciliği için kritik Konyaspor mücadelesine hazırlanan Fenerbahçe'de Mesut Özil'e planı ortaya çıktı.
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#FOX
#PCR
#altın tahmini
#hasılat
#futbol
#Makine İhracatçıları Birliği
#Hüseyin Göçek
#Alişan
#kurşun
#nevzat kuralay
#Kabil
#eylem
#Erzincan Valisi Ali Arslantaş
#Mustafa Kemal
#Fatih Yumak
#yurt
#Silopi
#Trafik Kazası
#34 M 4291
#Teoman Günsür
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