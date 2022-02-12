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Fenerbahçe'de kritik tarih! Ali Koç'tan radikal karar

Spor 12.02.2022, 11:15
Fenerbahçe'de kritik tarih! Ali Koç'tan radikal karar
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Fenerbahçe Kulübü'nde Başkan Ali Koç, Kayserispor müsabakasının ardından futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi.