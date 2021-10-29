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Fenerbahçe'de Konya öncesi 2 eksik!

Spor 29.10.2021, 10:36
Fenerbahçe'de Konya öncesi 2 eksik!
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak