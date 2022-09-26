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Fenerbahçe'de Jorge Jesus golcüsünü arıyor!

Spor 26.09.2022, 15:24
Fenerbahçe'de Jorge Jesus golcüsünü arıyor!
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Fenerbahçe'de Joshua King’in Beşiktaş derbisi öncesi sakatlanması, Sarı-Lacivertli ekipte teknik heyetinin derbi öncesi elini bir hayli zayıflattı.