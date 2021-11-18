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Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Buraya kadar...

Spor 18.11.2021, 09:32
Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Buraya kadar...
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Beklentileri karşılayamayan Miguel Crespo'nun Fenerbahçe macerası sona eriyor.