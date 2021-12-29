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Röportaj
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! "Göreve hazırım mesajı verdi"
Spor
29.12.2021, 11:53
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Fenerbahçe'de teknik direktör krizi son buluyor. Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından sürpriz isimden 'Göreve hazırım' mesajı geldi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
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#3 gün
#Yeditepe Huzur
#32 mutasyonlu varyant
#Diagne
#IHA
#Tevfik Göksu
#Yeşil Bayrak
#Sessions
#polemik
#Boşanma
#Naz Elmas
#Hasankeyf
#Sebastian Frey
#suç örgütü
#Jadon Sancho
#Çocuk Kütüphanesi
#Oslo
#Jack MA
#Rafael Nadal
#hazmetme
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