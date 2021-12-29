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Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! "Göreve hazırım mesajı verdi"

Spor 29.12.2021, 11:53
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! "Göreve hazırım mesajı verdi"
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Fenerbahçe'de teknik direktör krizi son buluyor. Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından sürpriz isimden 'Göreve hazırım' mesajı geldi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...