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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'de flaş karar! O isimlerin bileti kesildi
Spor
18.03.2022, 15:51
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Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak olan isimler belirlenmeye başladı.
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#futbol
#Fatih Yumak
#altın tahmini
#tahkim kurulu
#Alişan
#yurt
#Mustafa Kemal
#Teoman Günsür
#Hüseyin Göçek
#FOX
#Erzincan Valisi Ali Arslantaş
#Silopi
#Rıdvan Dilmen
#eylem
#Makine İhracatçıları Birliği
#Fatih Yumak kimdir
#FOX TV
#belediye başkanı
#Ozan Akbaba
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