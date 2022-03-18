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Fenerbahçe'de flaş karar! O isimlerin bileti kesildi

Spor 18.03.2022, 15:51
Fenerbahçe'de flaş karar! O isimlerin bileti kesildi
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Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak olan isimler belirlenmeye başladı.