Fenerbahçe'de flaş gelişme! Geldikleri gibi gidiyorlar

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Sarı lacivertliler, Maxi Gomez'i transfer etmek için gün sayarken, yabancı oyuncu konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe'nin elinde, 14 yabancı kuralından dolayı 8 Eylül tarihine kadar bu sorunu çözmesi gerekiyor.