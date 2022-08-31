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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Geldikleri gibi gidiyorlar
Spor
31.08.2022, 13:20
1/10
Sarı lacivertliler, Maxi Gomez'i transfer etmek için gün sayarken, yabancı oyuncu konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe'nin elinde, 14 yabancı kuralından dolayı 8 Eylül tarihine kadar bu sorunu çözmesi gerekiyor.
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#Hal yasası
#Senegal
#vaka sayısı
#yekta saraç
#Platooning
#Angola
#Audi
#Ali Yerlikaya
#Strasbourg
#başkanlık
#Şehir Hatları
#Beykoz Sarıyer
#Türk pizzacı
#milletvekili
#çevre
#hatice uysal
#Houston Rockets
#PFDK
#Galatasaray
#ermenistan
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