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Fenerbahçe'de fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe...

Spor 11.02.2022, 13:12
Fenerbahçe'de fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe...
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Süper Lig'deki kötü gidişatla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.