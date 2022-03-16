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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'de dev değişim! Yeni hoca ile birlikte...
Spor
16.03.2022, 15:45
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Gelecek sezon yabancı sayısının 7 ile sınırlanacak olması, sahada 4 Türk oyuncunun bulunma zorunluluğu, kadro şekillenmesinde büyük rol oynayacak.
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#işgalci
#whatsapp
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#Suud konsolosluğu
#yurt
#etiket
#belediye başkanı
#Mustafa Kemal
#İstanbullu Gelin ful izle
#Şemdinli
#Genelge
#RTÜK
#Alişan
#SSP Grubu
#Erman Toroğlu
#Alman Bild gazetesi
#Malatya
#Sivasspor Kayserispor
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