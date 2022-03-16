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Fenerbahçe'de dev değişim! Yeni hoca ile birlikte...

Spor 16.03.2022, 15:45
Fenerbahçe'de dev değişim! Yeni hoca ile birlikte...
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Gelecek sezon yabancı sayısının 7 ile sınırlanacak olması, sahada 4 Türk oyuncunun bulunma zorunluluğu, kadro şekillenmesinde büyük rol oynayacak.