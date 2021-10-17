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Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı

Spor 17.10.2021, 20:37
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
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Fenerbahçe'de Trabzonspor deplasmanında bir ilki yaşadı ve bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü. Kırmızı kart 23. dakikada Güney Koreli oyuncu Kim'e çıktı.