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Röportaj
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
Spor
17.10.2021, 20:37
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Fenerbahçe'de Trabzonspor deplasmanında bir ilki yaşadı ve bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü. Kırmızı kart 23. dakikada Güney Koreli oyuncu Kim'e çıktı.
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#vefat
#Adana Demirspor
#koronavirüs
#Boşanma
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Dolar
#final
#abd
#Rıdvan Dilmen
#meyve
#Trabzonspor
#UEFA Avrupa Ligi
#eş
#Bursaspor
#Zülfü Livaneli
#Feyza Altun
#TRT FORUM KONUŞMA
#Fahrettin Altun
#Kilim
#Amerikan Basketbol Ligi