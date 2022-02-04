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Fenerbahçe'de ayrılık: Genç oyuncu Giresunspor'da

Spor 04.02.2022, 19:39
Fenerbahçe'de ayrılık: Genç oyuncu Giresunspor'da
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Fenerbahçe, genç oyuncusu Muhammet Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.