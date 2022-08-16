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Fenerbahçe'de Arda Güler Süper Lig tarihine geçti

Spor 16.08.2022, 12:04
Fenerbahçe'de Arda Güler Süper Lig tarihine geçti
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Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 6-0'la geçtiği müsabakaya Arda Güler'in performansı damga vurdu.

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