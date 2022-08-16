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Röportaj
Fenerbahçe'de Arda Güler Süper Lig tarihine geçti
Spor
16.08.2022, 12:04
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Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 6-0'la geçtiği müsabakaya Arda Güler'in performansı damga vurdu.
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#vefat
#aşı
#Hakem
#Dehşet
#tenis
#İrem Altuğ
#coğrafi tescil belgesi
#Tevfik Göksu
#temde kaza
#Şırnak
#Mazhar Alanson
#yönetmen
#Yaprak Dökümü
#Çarpışma 7 bölüm izle
#Yılmaz Akkaya
#Prof. Betül Tanbay neden gözaltına alındı
#Enosis
#fomo
#nükleer
#müfredat
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