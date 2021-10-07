Fenerbahçe'de 7 yıldız performansıyla ön plana çıktı! İşte o isimler

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Teknik direktör Vitor Pereira ile ligde 8 maçta topladığı 19 puanla milli araya lider giren Fenerbahçe'de bazı oyuncular performanslarıyla dikkat çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre Altay lig ve Avrupa'da 12 maçta da 90'ar dakika giyerek takımın en fazla sahada kalan ismi olarak öne çıkarken, defansta Kim, Szalai, orta sahada kaptan Gustavo, Mesut ve Ferdi, fovette ise Valencia performanslarıyla en dikkat çeken isimler oldu.