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Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden!

Spor 21.04.2022, 15:05
Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden!
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Yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de 3 futbolcuyla yollar kesin olarak ayrılacak.