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Fenerbahçe'de 160 milyonluk transfer fiyaskosu!

Spor 12.09.2022, 13:45
Fenerbahçe'de 160 milyonluk transfer fiyaskosu!
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Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı bir isim de bir dönem Galatasaray'da forma giymiş Bruma'ydı...