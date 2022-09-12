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Röportaj
Fenerbahçe'de 160 milyonluk transfer fiyaskosu!
Spor
12.09.2022, 13:45
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Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı bir isim de bir dönem Galatasaray'da forma giymiş Bruma'ydı...
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#çevre
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#Murat Boz
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#Crystal Palace
#Erman Toroğlu
#Teknik Direktör
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#Japonya
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#Batman
#ekim
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