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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

Spor 17.10.2022, 13:40
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif
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Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.