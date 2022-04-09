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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcü Kadıköy yolcusu

Spor 09.04.2022, 16:27
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcü Kadıköy yolcusu
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Süper Lig'de son zamanlarda formunu arttıran ve ikincilik yolunda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanması başladı.