Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İşte yeni sezonun ilk transferi

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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 34 haftanın ardından 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de, gözler gelecek sezonun transfer planlamasına çevrildi. Sarı lacivertlilerde hoca belirsizliği yaşansa da transfer görüşmeleri sekteye uğramadı. İzleme komitesinin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, flaş bir bir ismi kadrosuna katma peşinde. İşte Kanarya'nın transfer listesinde yer alan o futbolcu ve detaylar....