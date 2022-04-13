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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Real Madrid’den 2 transfer birden….

Spor 13.04.2022, 16:05
Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Real Madrid’den 2 transfer birden….
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Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması başladı.